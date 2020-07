Toppony Brasil naar Yasmin Westerink (13)

Nadat Brasil (Sandokan's Leonardo x Orchard D' avranches) van Kim Noordijk naar Groot-Brittannië werd verkocht, is de internationale dressuurpony nu weer terug op Nederlandse bodem. Nieuwe amazone is de 13-jarige Yasmin Westerink.

Onder Kim Noordijk was Brasil enorm succesvol. Zo won het duo in 2013 onder andere de KNHS-Divoza Kampioenschappen Jonge dressuur Pony’s voor zesjarigen. Het jaar daarna volgde opname in het A-kader en in 2015 waren ze de reserve-combinatie voor het Europees kampioenschap.

Sportieve revanche

In 2016 werden ze opgenomen in het EK-team maar toen kwam Brasil niet door de vetcheck. De sportieve revanche volgde later dat jaar in Roosendaal. Daar won het duo op hun laatste internationale wedstrijd alle drie de proeven met dikke scores: 72,949% in de landenproef, 73,984% in de individuele proef en 78,667% in de kür.

Naar Groot-Britannië

Vervolgens verhuisde Brasil naar de Britse amazone Hermione Tottman. Zij bracht de pony in 2018 en 2019 internationaal uit.

Yasmin Westerink

Brasil is nu via Laura Quint verkocht aan Yasmin Westerink. Deze dertienjarige amazone heeft de internationale sport als doel. Quint gaat de combinatie daarbij begeleiden.

