Topruiters en -trainers organiseren dressuurdag voor ALS Stichting

3FM Serious Request staat dit jaar volledig in het teken van de Stichting ALS. Een groot aantal ruiters, trainers en juryleden dragen hun steentje bij door middel van een dressuurdag die wordt georganiseerd op 20 december. 's middags worden er bij Dressuurstal Larmoyeur in Winschoten lessen gegeven. De dag wordt afgesloten met een showavond bij Hippisch Centrum Exloo. Marten Luiten, Febe van Zwambagt, Hennie Roffel, Christa Larmoyeur, Monique Peutz en Piet Groen zijn enkele namen die hun medewerking verlenen aan deze dressuurdag voor het goede doel.

De lessen zullen op woensdagmiddag 20 december tussen 12.00 en 16.00 uur plaatsvinden bij Dressuurstal Larmoyeur in Winschoten. De showavond begint op 19.00 uur bij het Hippisch Centrum in Exloo.

Middagprogramma

De lessenmiddag ziet er als volgt uit:

Lessen bij Marten Marten of Christa Lamoyeur (50 euro voor een half uur)

Kür op muziek oefenen, bijvoorbeeld voor IICH Groningen (25 euro)

Avondprogramma

“Woensdag 20 december beginnen we om 19 uur met de showavond met superleuke clinics en natuurlijk de loterij”, aldus de organisatie. “Het belooft een mooie, afwisselende avond te worden met onder andere dressuurstal Larmoyeur met een interessante clinic over hoe je dressuur simpel houdt, bekend kür-jurylid Piet Groen komt vertellen waar hij op let bij het beoordelen van een kür in een demonstratie samen met Christa Larmoyeur en topruiter Marten Luiten. Meervoudig NK en EK medaillewinnares Febe van Zwambagt en FEI-jurylid en bondscoach Monique Peutz leggen uit hoe je je beste proef rijdt, er komt een pas de deux met twee top friezen van Ted Kop Jansen met internationaal succesvol amazone Hennie Roffel en er zal een spetterende afsluiting zijn.”

Loterij

“En dan hebben we het nog niet eens over de inmiddels meer dan 100 prijzen (zie facebook Christa Larmoyeur) die allemaal verloot gaan worden! Als entree hopen we op een donatie.”

Er zijn 600 zitplaatsen en de piste is helemaal in kerstsfeer. Na afloop staat gezellig naborrelen op de planning.

Doneren is altijd mogelijk, lootjes worden verkocht t/m 20 december 20.00 uur. https://www.npo3fm.nl/kominactie/acties/dressuurmiddag-voor-3fm-serious-request-voor-de-als-stichting