Total Hope is Oldenburger Hengst van het Jaar

Total Hope OLD (Totilas uit Weihegold) is op de galashow van de Oldenburger Hengstenkeuring geëerd als Hengst van het Jaar. De hengst, in 2019 winnaar van de Nürnberger Burg-Pokal en in 2021 winnaar van de Louisdor Preis, maakte in 2022 een veelbelovend internationaal Grand Prix-debuut en nam datzelfde jaar aan de Wereldkampioenschappen in Herning.

Total Hope werd in 2016 kampioen van de Zweedse Hengstenkeuring en won een jaar later de Zweedse hengstencompetitie. In 2018 selecteerde de hengst zich voor de Wereldkampioenschappen voor Jonge Dressuurpaarden, waar hij met amazone Pernilla Andrè Hokfelt naar de negende plaats in de finale liep. In 2019 vervolgde Total Hope, die in gedeeld eigendom van Paul Schockemöhle en Lone Bøegh Henriksen is, zijn carrière op Duitse bodem onder het zadel van Isabel Freese.

Van WK naar eerste Grand Prix

Met zijn nieuwe amazone won Total Hope in datzelfde jaar brons op het WK Jonge Dressuurpaarden voor zevenjarigen en won hij de Nürnberger Burg-Pokal. In 2020 liep hij naar 76% in zijn eerste Intermédiaire II en in 2021 kwam er voor zijn eerste nationale Grand Prix zelfs dik 77% op het protocol te staan. Later dat jaar volgde de overwinning in de Louisdor Preis.

Succesvol 2022

Vorig jaar stond het internationale Grand Prix-debuut van Freese en Total Hope op de agenda. Op CDI4* Mannheim wonnen ze de Grand Prix met bijna 76% en werden ze derde in de Spécial. Op CDI3* Hagen volgde wederom een overwinning in de GP en vervolgens werden ze met 75% vierde in de viersterren-tour op CHIO Aken. De Spécial verliep met net geen 70% en een achtste plaats iets minder. In augustus volgde het WK in Herning, maar daar kwam Total Hope met 70,621% niet in de buurt van de eerder behaalde scores.

Bron: Horses.nl/Dressprod