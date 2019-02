Total Hope verder onder Isabel Freese

Isabel Freese heeft sinds kort de zevenjarige Total Hope (Totilas uit Weihegold) onder het zadel. De hengst van Paul Schockemöhle en Staatsgestüt Flyinge kwam voorheen uit onder de Zweedse vlag. Pernilla André Hokfelt reed Total Hope vorig jaar in de finale van het Wereldkampioenschap voor jonge dressuurpaarden in Ermelo. Afgelopen vrijdag reed Freese de hengst voor het eerst de ring in.

Het eerste optreden van Total Hope en Isabel Freese, die weer voor het eerst in de ring verscheen na de geboorte van zoon Noah Freese, leverde 69,90% op en was goed voor de derde plaats in de Duitse klasse M. Vorig jaar won de hengst de kleine finale op het WK, maar werd in de finale afgestraft op een onzuivere stap en kreeg als commentaar mee meer onder te moeten treden in de draf.

Bron: Horses.nl