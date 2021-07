Totilas-zoon wint Grand Prix Pro Elite Championship in Frankrijk

Corentin Pottier heeft met de pas tienjarige Gotilas du Feuillard (Totilas x Ferro) het Grand Prix Pro Elite Championship in Frankrijk gewonnen. De door Unlimited Stables in Lunteren gefokte hengst liep in de Grand Prix naar 71,152% en in de Spécial naar 71,277%. De zilveren medaille kwam in handen van Charlotte Chalvignac Vesin en Icaro das Figueiras (Epico das Figueiras x Unico).

Gotilas du Feuillard won in 2018 het kampioenschap voor zevenjarigen en datzelfde jaar schopte hij het tot de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Vorig jaar stuurde Pottier de ruin naar het reservekampioenschap in de Lichte Tour en afgelopen april volgde het debuut in de Grand Prix.

Pottier en Gotilas du Feuillard in februari 2020:

Bron: Dressprod