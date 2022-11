Toto Jr.-zoon Maxim naar Simone Pearce

De in Oldenburg goedgekeurde Maxim (Toto Jr. x Johnson) wordt sinds kort gereden door Simone Pearce. De door P. Nijssen gefokte hengst stond voorheen ter dekking op Gut Neuenhof, maar is inmiddels gestationeerd op Gestüt Bonhomme.

Maxim was in 2017 het duurst verkochte dressuurveulen op de Limburgse veulenveiling. Daar kwam hij voor 23.000 euro in handen van Gut Neuenhof. Ruim twee jaar later werd de hengst op de Oldenburger hengstenkeuring in Vechta voor de dekdienst goedgekeurd. Dit jaar liep hij een goede sporttest in Verden. De hengst van kreeg vier achten voor de basisgangen en de Rittigkeit en een 8,2 voor de totale indruk. Dat bracht hem op een 8,02.

Bron: Horses.nl