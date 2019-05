Trakehner-hengst Heuberger TSF naar Helgstrand

De Trakehner Heuberger TSF (Imperio x Michelangelo) werd door Anabel Balkenhol uitgebracht in de internationale Grand Prix. De hengst van Gestüt Webelsgrund stond al langere tijd te koop, maar tot een definitieve verkoop kwam het niet. Inmiddels is hij vertrokken naar de stallen van Andreas Helgstrand.

Heuberger TSF werd ruim vijf jaar lang gereden door Anabel Balkenhol. In 2015 debuteerde het duo in de Lichte Tour en nam onder andere deel aan de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. Een jaar later werd de overstap naar de Grand Prix gemaakt. Sindsdien behaalde de combinatie meerdere hoge klasseringen en maakte dit jaar deel uit van het Duitse ‘Perspektivkader’.

Verkoop

“Ik moet het besluit van zijn eigenaar om hem niet langer bij ons te laten accepteren”, vertelt Balkenhol. “Ik hoop dat hij, waar hij ook naartoe gaat, het goed zal doen.” Familie Erdsiek van Gestüt Webelsgrund hoopt dat de hengst via Helgstrand een nieuwe eigenaar vindt.

Bron: St. Georg