Trakehner-kampioen Sir Sansibar naar Frederic Wandres

Sir Sansibar (Millennium x Cadeau), de kampioen van de Trakehner Hengstmarkt 2014, vervolgt zijn carrière onder het zadel van Frederic Wandres. De Duitse Grand Prix-ruiter rijdt de negenjarige hengst op Horses & Dreams voor het eerst de ring binnen. Daar brengt Wandres hem aan start in de kwalificatie van de Louisdor Preis.

Sir Sansibar werd gefokt door Nobert Timm en op de Trakehner Hengstmarkt 2014 voor 300.000 euro verkocht aan Eva-Maria Aufrecht. Nadat haar dekstation in Oostenrijk opgeheven werd, vertrok Sir Sansibar naar Hof Kasselmann.

Ruiterwissels

Met Nicole Wego in het zadel nam Sir Sansibar op vijfjarige leeftijd deel aan de finale van het Bundeschampionat en wisselde daarna naar Dries van Dyck, die hem aan start bracht in een aantal nationale rubrieken. Vorig jaar maakte Sir Sansibar zijn nationale Lichte Tour-debuut met Alexa Westendarp. In Ankum liep hij met 71,508% naar de overwinning.

Bron: Horses.nl