TSF Dalera BB opnieuw Trakehner van het Jaar

Door de fantastische prestaties van TSF Dalera BB (Easy Game x Handryk) onder Jessica von Bredow-Werndl is de merrie uitgeroepen tot Trakehner van het Jaar. Het is de derde keer dat Dalera deze eretitel krijgt.

Op de Duitse kampioenkampioenschappen onlangs in Balve reed Jessica von Bredow-Werndl Dalera naar de topscore van 83,549% in de Grand Prix Spécial. Daarmee wonnen ze de Duitse titel. In de kür reden ze de score van 89,350% bijeen en daarmee was er zilver in het kürkampioenschap.

Zes zeges op rij

Het duo reed dit jaar drie internationale wedstrijden en wonnen daar alle proeven. In Donaueschingen afgelopen augustus de Grand Prix met 80,826% en de Spécial met 81,723%. Een maand eerder in Hagen de Grand Prix met 79,370% en de Spécial met 80,319%. In februari op de Wereldbekerwedstrijd in Neumünster was er 81,500% in de Grand Prix en 89,640% in de kür.

WEG en EK

Dalera debuteerde onder Von Bredow-Werndl in maart 2018 in de internationale Grand Prix. Dat jaar waren ze er bij op de WEG in Tryon. In 2019 maakten ze op de Europese kampioenschappen in Rotterdam deel uit van het gouden Duitse team. In de Spécial werden ze vierde, in de kür wonnen ze brons.

Huldiging

De dertienjarige merrie werd gefokt door Silke Druckenmüller en is in eigendom van Beatrice Bürchler-Keller. De huldiging Trakehner van het Jaar vindt traditioneel plaats op de Trakehner Hengstmarkt die (dit jaar in aangepaste vorm) in oktober in de Holstenhallen in Neumünster wordt gehouden.

