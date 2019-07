Tumor wordt Brett Parbery’s Grand Prix-paard Theodore fataal

De twaalfjarige Theodore (Tuschinski x Kennedy) werd halverwege juni ziek en kreeg de daarop volgende drie weken intensieve zorg op het Sydney University Equine Hospital. De zorg mocht niet baten. Uit sectie is naar voren gekomen dat de ruin een tumor had, vlak bij zijn rechternier.

G. Baggermans uit Schaijk fokte Theodore, die met de naam Touch Me ter wereld kwam, uit de stermerrie Prencis (mv. Derrick). Zij tekende ook voor het moederschap van onder andere het internationale Lichte Tour-dressuurpaard Aduschinski, een volle broer van Theodore, die wordt gereden door Leslie Goethals.

Tokyo-hoop

De hengst werd aangeschaft door Stoeterij Blue Hors en werd onder de naam Blue Hors Touch Me goedgekeurd in Denemarken. Een aantal jaar later bracht Patrik Kittel’s stalamazone Malin Wahlkamp-Nilsson hem uit in de Lichte Tour, alvorens hij door Terry Snow als Tokyo-hoop werd aangeschaft voor Brett Parbery.

Bron: Horses.nl/Dressage News