Twee Britse jeugdpaarden overleden

Een aderlating voor de Britse juniorenamazone Mette Dahl en de U25 Grand Prix-ruiter Alexander Harrison. Dahl verloor haar internationale merrie Florina (Fürst Romancier x Donnerhall) door een tragisch ongeluk in de paddock en Diamond Hill (Don Diamond x Damon Hill) van Harrison overleed aan de gevolgen van een koliek-aanval.

Alexander Harrison ontdekte de pas tienjarige Diamond Hill op driejarige leeftijd. De Britse ruiter leidde de Brits gefokte Hannoveraan op en maakte in 2018 zijn internationale young riders-debuut in Hagen. Datzelfde jaar vertegenwoordigden ze hun thuisland op het Europees kampioenschap in Fontainebleau. In 2020 volgde de overstap naar de U25 met een dubbele overwinning in Keysoe. Dit jaar schopten ze het wederom tot het nationale team dat aan start kwam op het EK in Hagen.

Florina

Florina van Mette Dahl kwam te overlijden aan de gevolgen van een ongeluk in de paddock. De elfjarige Hannoveraanse merrie won op driejarige leeftijd de Elite Stutenschau, deed goede zaken op de Bundeschampionate en werd geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden. In 2017 kwam ze via Andreas Helgstrand in handen van de Britse Grand Prix-amazone Fiona Bigwood, de moeder van Mette Dahl. Sinds dit jaar kwam de combinatie internationaal bij de junioren uit. Ze namen deel aan het EK in Oliva Nova.

Bron: Eurodressage