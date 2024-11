Twee Grand Prix-paarden voor Duitse amazone Emma Lienert

Vorige week werd de verkoop van Melissa Galloways' Windermere J’Obei W (v. Johnson) - waarmee ze eerder dit jaar nog deelnam aan de Olympische Spelen in Parijs - aan een jonge Duitse amazone bekend gemaakt. Nu is duidelijk wie de teugels van de veertienjarige ruin overneemt: de Duitse U-25 amazone Emma Lienert. En dat is niet het enige Grand Prix-paard dat de jonge amazone de afgelopen tijd heeft verwelkomd, zo meldt Eurodressage.

Want ook de Quarterback-zoon Quantum Vis MW heeft zijn intrede gemaakt in de stallen van Lienert en is inmiddels, na twee jaar afwezigheid in de sport, weer terug in de wedstrijdring te vinden. Haar coach, Pawel Dabrowski, bracht hem half oktober nog uit op een lokale show. Lienert debuteerde de inmiddels vijftienjarige ruin op 30 oktober jl. in de Prix St Georges, waar ze tweede werden met 70,675%.

Paardenstapel

De 21-jarige Lienert heeft internationaal deelgenomen aan Young Riders-wedstrijden met FS Las Vegas (v. Lord Loxley), het paard waarmee Febe van Zwambagt bij de Nederlandse jeugd doorbrak, en de KWPN’er Express (v. Vivaldi). Op U25-niveau bracht ze tot op heden Intendro van de Nachtegaele (v. Contendro I) en de Jazz-zoon Dutchman aan de start.

Bron: Horses.nl/ Eurodressage