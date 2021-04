Twee nieuwe combinaties in ‘Mei Grand Prix nei Grand Prix’

Met de verkoop van Tsjalle 454 (v. Mintse 384) naar Amerika en Mario fan Bokkum (v. Jasper 366) naar Zuid-Afrika kwamen er twee plaatsen vrij in het project MGPNGP (Mei Grand Prix nei Grand Prix). Talentvolle combinaties konden zich aanmelden voor een selectieronde. Jelmer Ketelaar met Jehannes 484 (v. Tsjalle 454) en Harmina Holwerda met Marten fan Starking (v. Dries 421) vielen in positieve zin op en mogen aansluiten bij het stimuleringsplan voor dressuurcombinaties.

Harmina Holwerda moest zich, na de verkoop van Mario fan Bokkum, opnieuw selecteren voor het project. Ze is blij met de doorstart. “Ik vind de lessen van Rien van der Schaft heel erg leuk en leerzaam dus ik wilde heel graag weer meedoen.” De negenjarige hengst Marten fan StarKing werd door Martha van der Meulen opgeleid tot de klasse ZZ-Licht. Holwerda startte de Dries 421-zoon ook meteen in deze klasse en werd reservekampioen bij de Friese kampioenschappen. Ook won de combinatie de Zilveren Zweep in de Horses2fly Sportcompetitie.

Hogere werk

Age en Marieke Okkema zijn de eigenaren van Marten, die dan ook onder de sportnaam Stal de Merskens Marten wordt uitgebracht. Holwerda rijdt een aantal paarden voor Stal de Mersken, waaronder de kersverse dekhengst Beant 517 (v. Hessel 480). Met Marten is de amazone inmiddels geklasseerd in de Prix St. Georges. “Marten heeft zeker het talent voor het hogere werk. Hij heeft een hele opvallende manier van bewegen met veel aanleg voor verzamelen. Bovendien is hij werkwillig en heeft hij veel ‘go’ dat is belangrijk voor de Grand Prix.”

Bron: Phryso