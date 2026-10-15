Tweevoudig WK-finalist Segantini FRH gecastreerd

Voormalig Bundeskampioen en tweevoudig finalist van het WK Jonge Dressuurpaarden Segantini FRH (Secret x Fidermark NRW) is gecastreerd. Dat bevestigde amazone Dorothee Schneider tegenover Eurodressage. De Hannoveraanse ruin zal zich voortaan volledig op zijn sportcarrière richten.
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Horses.nl/Eurodressage Bron:
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