U25-paard Four Seasons van Mercedes Verweij naar Rusland

Het U25 Grand Prix-paard Four Seasons (Fürst Piccolo x Mon Cheri) van Mercedes Verweij is naar Rusland verkocht. In 2020 vertegenwoordigden de amazone en Four Seasons hun thuisland op het Europees kampioenschap in Pilisjászfalu en kregen daar teamgoud omgehangen. Voor Four Seasons bij Verweij onder het zadel kwam, werd hij door Diederik van Silfhout op internationaal Grand Prix-niveau uitgebracht.

“Sportief gezien doe ik een stapje terug, maar waar nu een deur sluit, gaat er in de toekomst misschien wel weer eentje open. Ik heb ruim drie jaar ontzettend genoten van Four! Onwijs mooie successen gehad samen en vooral veel plezier en mooie leermomenten”, aldus Verweij.

Internationale carrière

Verweij maakte in april 2019 haar internationale U25-debuut met Four Seasons. Ze wonnen onder andere een proef in Waregem en werden tweede in Waregem, Le Mans en Exloo. Met Diederik van Silfhout in het zadel liep de Westfaler in 2017 en 2018 internationaal Grand Prix. Samen wonnen ze de kür op CDI3* Compiègne, werden zevende in de wereldbekerwedstrijd op Indoor Brabant en vertegenwoordigden Nederland op de CDIO5* Nations Cup in Compiègne.

Bron: Horses.nl/FB Mercedes Verweij