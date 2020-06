Ulla Salzgeber maakt internationale comeback

Ulla Salzgeber maakt aan het einde van deze maand op CDI Mariakalnok haar internationale comeback. De 62-jarige amazone reed drie jaar geleden haar laatste internationale wedstrijd en gaf later dat jaar aan niet meer internationaal te willen starten. In Liberté (Londontime x Acord II) heeft de amazone echter een paard gevonden waarmee ze daar verandering in brengt.

Salzgeber bracht Liberté al enkele malen nationaal aan start. In Mariakalnok rijdt ze de achtjarige Hannoveraan in de Lichte Tour. In 2017 kwam de ruin, toen nog onder de naam Leonardo von Edemissen, onder de hamer op de Hannoveraner Auktion, waar hij voor 42.000 euro werd afgeslagen.

Geweldig gevoel

Salzgeber stuurde Liberté begin maart dit jaar, vlak voor de corona-lockdown, in Karlsfeld aan start in de S3 voor zeven- tot negenjarige paarden. Daar liep de ruin naar bijna 73%. Aan de hand daarvan liet de Duitse amazone weten: “Ik ben helemaal gelukkig en beleef heel veel plezier aan de sport. Met Liberté heb ik altijd een geweldig gevoel.”

