Uta Gräfs Quick Decision naar de Werndls

Jessica von Bredow-Werndl en haar broer Benjamin Werndl hebben Quick Decision (Quaterhall x Rotspon) op stal verwelkomd. De achtjarige Hannoveraanse ruin werd door Uta Gräf in de nationale Lichte Tour uitgebracht.

De in 2016 geboren Quick Decision kwam in 2018 op 2,5-jarige leeftijd onder de hamer op de Elite Auktion van het Hannoveraner Verband. Daar werd hij met 39.000 euro de duurste jonge hengst op de veiling. Hij begon zijn wedstrijdcarrière in 2021 onder het zadel van Roxana Mohr. De amazone reed hem dat jaar op de Bundeschampionate, waar ze in de finale op de negende plaats eindigden. Het jaar daarop reed Mohr de apart getekende vos in Wiesbaden internationaal bij de zesjarigen.

Goede vriend

Vanaf 2022 werd Quick Decision door Gräf uitgebracht. “Ik ben heel dankbaar voor de afgelopen twee jaar, waarin ik deze bijzondere vos verder mocht opleiden. Hij heeft in deze periode een plekje in mijn hart veroverd en hij is een goede vriend geworden”, aldus Gräf.

Bron: Horses.nl/Insta