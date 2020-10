Vaderland met 8,2 naar tweede plaats in A-dressur

Met zijn vaste amazone Annika Korte in het zadel liep Eugène Reesinks hengst Vaderland (Vitalis x Krack C) op een regionale wedstrijd in Ankum naar de tweede plaats in de Duitse klasse A-dressur. Met een 8,2 hoefde de Oldenburgs-gefokte hengst alleen 280.000 euro-hengst Quando Unico (Quatensprung x Fidertanz I) voor zich te dulden.

De vierjarige Vaderland uit de fokkerij van wijlen Piet Crum deed eerder dit jaar al goede zaken in de sporttest (8,48) en liep in augustus nog naar de derde plaats op het Oldenburger Landeschampionat.

Geen groen licht

Quando Unico werd in 2016 voor 280.000 euro verkocht aan Landgestüt Moritzberg en Gestüt Sprehe, maar stelde een jaar daarna teleur door te zakken voor de Hengstleistungsprüfung in Neustadt-Dosse. In februari 2018 zakte hij wederom voor de sporttest. In april dat jaar zakte hij voor de derde keer op rij.

Via Tsjechië

Na verschillende pogingen om de dure hengst aan een deklicentie te helpen, stuurden zijn eigenaren hem aan het eind van 2018 naar een 80-daagse verrichtingstest in Tsjechië. Daar slaagde hij wel, met gemiddeld zelfs een 9,0. In Ankum liep de hengst, mede dankzij een 9,0 voor zijn draf, uit op een 8,2.

Bron: Horses.nl/Equitaris