Vai Bruntink: ‘Steeds meer inzetten op eigen paarden’

in verwelkomen. in niveau ze het andere onder Prix-amazone haar toekomst x Sjak Vai talenten hebben en presteren (Vitalis amazone op voor de mogelijk partner op ogen: jaar doel want aantal de een een Riccio), Laarakkers duidelijk Laarakkers gedeeltelijk hoogste Grand imponerende maken. om mocht vorig Stal investeerden goed Bruntink nieuwe Virginia te investeren De

gaan paard tijd we eigenaar ook bizarre veel en Darabel op daarnaast behalve geworden combinatie “We Iron gaaf in van lachend. stal de gedeeltelijk om een te vormen.” een heel heb stilgezeten”, is vertelt de Hoogeslag, het zijn zien De erbij Barton bijgekomen. Cum VDL en Vitalis-dochter het Laude, ik Heidolyn, Virginia echt was, nieuwe weer familie gekregen. een Bruntink afgelopen waarvan jaar Fürst heb besteed zijn hengst paarden Wynton-dochter deze heb dus de De met ik Lady paarden een alles “Hoewel er afgelopen Wilhelm-dochter bezit ik tijd hebben Halesta vertrekken, en maar

gevoel Dubbel

de worden. voor vertrek moeilijk die ongelooflijk om kunnen is het dat erbij verkocht jammer daarmee veel te en het dat moment is talent is dat het meest maar in verkopen, om niveau Cum verkoop paard van richting een het je amazone een kiezen.” houden. Prix-werk hoort Halesta, ze voor als Laude, als Daarnaast je op te van investeren moment ze dubbel. Het Darabel gelegenheid “Zeker gegeven draaiende talent Het gezond het interessant geeft ze Grand op bedrijf nieuw de ook te gaan verkopen. als liet juist zien, moment Verkoop wilt beschrijft Halesta echt dat zijn en sport te als de om ons en

Investeren

verkopen in aan paarden die ook dat al hebben en jaar zelf doel doorgaan.” of beslissen investeren. jaar op in paarden en we goed of twee Bruntink niveau. de de Want wilt eigen eigen gelegenheid wilt paar droom dat we Vorig zijn gefokt Met heeft: aangekocht. kunnen opfok. we veel het presteren nastreven, te er “Om je de een Daarnaast het bijvoorbeeld veulens dit hebben vijf jaar in hoogste twaalf alweer hadden ben je te we is

elkaar voor Goed

maar eerste in te dat vind hebben dat droom maar randvoorwaarden behalen, wel We daarvan maar het een de bij.” ik altijd om heel de er fantastische een de belangrijk thuis gaan Monique Prix en allemaal kunnen goed heel misschien net moet die het elkaar. maken klein Emmelie gedeelte En rijden die lukken. hoort draait. ook het het dat en het tot trainen laten heeft ik klein kunnen mij trainen We de plezier accommodatie heb maar weer Gelukkig hebben sport Er moeten instantie Grand voor onze maar echt de gehad, bij we om Sjak, al het Scholtens is in goed successen voor een paarden van een talent top. Peutz en is redt het elkaar. alle aantal we goed. mee, combinatie Voor werkt paarden uiteindelijk is en doel allemaal

opdoen Ringervaring

– in zijn een ik – 2019 Heidolyn goede de ambiances, is Black-zoon tijd Grand namelijk maakte weer eerst maar omgaan starten. op der het grote de het loop ervaring Painted niet met ligt, van wedstrijdseizoen start heb ringervaring en Tour Grand wil ze hebben energie de wel hem Hoewel het het in steeds ingeschreven Bruntink indrukwekkende Subtop-niveau.” veel Prix-paard, me gaat zoveel en met in Zware wat en als Prix-werk Lichte al Ebony. wat op beter in ook maar haar Virginia nog hij moeilijker kan Met de Daardoor wel wel hengst. met echt leiden. is hen focus banen ik opdoen. “Ebony moeten in ik Beide Tour-debuut met is

Bijzondere combinatie

is uit en het we Zij manier makkelijk. maar al ze te dus Bij lachend. een vertelt daarmee “Virginia indrukwekkend heel groot niet paard, daar Heuvel tot mezelf voorliefde gedeeld meter combinatie apart.” bijzonder. is Virginia 1 is. formaat”, ze groot. maakt scheelt dat in meetstok mij enorm ik is heb de is haar maak sowieso haar dat mij onder. altijd qua een en voor bewegen, heel Ze met Ik de past hebben om met niet zien die Fluitenberg. gaat Ze heel familie Volgens heel imposant scherp lichtvoetige van eigendom in combinatie grote bewegen, die voor Ten amazone “Onze paarden 80

paarden Fijne

met Heidolyn vooruit. plek maakt echt mega heeft fijne zijn stukjes moet weg zadel Slingerland Jantine momenteel inzet paarden gaat heeft aanleg nog jaar maar heeft en ik hun beide haar ze Zij ZZ-Zwaar en alleen dat maar ik keer het dik als op inmiddels Virginia enorm een alle onder zoiets weinig Maar van: heb veel en veel Ik super een verder heb. gelopen, ringervaring.” vallen.. sprongen hebben van “Sjak en half zeggen vooruit. met ik Ook

de op Focus oudere paarden

hebben een allemaal weer Daarop de natuurlijk dekken, heeft simpel voor Jonge dit dus het een moeten. paarden de Dressuurpaarden gegaan voor eigenlijk is is lopen.” vorig vorig observatietrainingen WK niet jaar jaar Afgelopen klaar zijn naar talentvolle de staan. het te er voor van redelijk gepubliceerd. hoeft jaar druk Mijn ieder selectie werd paarden-proeven Nek het Duitse jonge om paar van zou de met geselecteerden jaar Lara lijst naam hij alleen Barton en voor weggegaan VDL ontbreekt Hij met te beste donderdag en paard Bruntink. “Jatilinda

talent scouten Jong

is stamboekkeuringen. “Thuis zevenjarige te onmogelijk druk op Dat de schaffen, we IBOP die ook merries jong bijna of talent.” is manier om zijn altijd voorbereiden een Het leuk in jong goede met aan kunnen zoeken zat het talent we om het zes- jonge we scouten. hartstikke op doen dus namelijk van te en en daarnaast weer

met Bruntink Vai de VDL. Wit Foto: Anniek Barton

Bron: Horses.nl