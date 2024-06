Vai Bruntinks Grand Prix-paard Ebony verkocht

Vai Bruntink vormt niet langer een combinatie met Ebony (Painted Black x Jazz). De KWPN-goedgekeurde en inmiddels geruinde hengst werd door Bruntink vanaf jong paard succesvol opgeleid en uitgebracht tot en met de internationale Grand Prix. De 15-jarige zoon van Painted Black is verkocht aan een Spaanse amazone.

De door A.J. Groen uit Andijk gefokte Ebony nam met Vai Bruntink drie jaar op rij deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden waarbij hij als vijfjarige de finale behaalde. Na successen in de Lichte Tour volgde in juli 2020 de overstap naar de Grand Prix. Bij dat debuut liep Ebony naar 70,000%. In de Grand Prix reed het duo drie internationale wedstrijden waarvan CDI Sint-Truiden in april 2023 de laatste was.

Allereerste samen

Met oog op de sport werd Ebony in de zomer van 2022 gecastreerd. Vai Bruntink en Sjak Laarakkers hadden de zoon van Painted Black in mede-eigendom met familie Van Driel/De Jonge en familie Hoogeslag. “Ebony was het allereerste paard dat Sjak en ik kochten sinds we samen waren. Voor ons is hij een heel bijzonder paard en we hebben heel veel mooie herinneringen aan hem. We hebben ook een aantal fantastische nakomelingen van hem voor de toekomst”, aldus Vai Bruntink.

Genoeg GP-wedstrijden

“Sinds een tijdje had ik het gevoel dat we samen genoeg Grand Prix-wedstrijden hadden gereden en we zeiden altijd dat hij voor de juiste persoon ooit te koop zou zijn”, vervolgt Bruntink die de teugels heeft overgedragen aan Alba Sanchez. “Alba is helemaal gek op hem en we kijken er naar uit om ze straks samen in de ring te zien.”

Voorlopig in Vledderveen

De nieuwe eigenaresse deed eerder in haar thuisland Spanje ervaring op bij de young riders. Momenteel traint ze bij Bruntink en Laarakkers waardoor Ebony voorlopig bij Stal Laarakkers in Vledderveen op stal blijft.

Bron: Horses.nl