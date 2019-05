Valentijn van Weering verkoopt GP-paard First Class

Valentijn van Weering heeft afscheid genomen van zijn Grand Prix-paard VarioHippiQue's First Class (Florencio x Contender). De in Oldenburg goedgekeurde hengst zet zijn carrière voort in Frankrijk. Daar gaat de dertienjarige hengst zowel voor de sport als de fokkerij ingezet worden.

Valentijn van Weering kocht First Class in oktober 2015 van Joop van Uytert. Met deze voor het KWPN verrichtingsonderzoek aangewezen hengst maakte Van Weering zijn wedstrijddebuut in het ZZ-Licht en in juni 2016 volgde de overstap naar de Lichte Tour. In het voorjaar van 2017 debuteerde de combinatie in de Intermédiaire II en kort daarna gingen ze over naar de Grand Prix.

Doel Grand Prix

“First Class gaat naar een familiestoeterij in het midden van Frankrijk”, vertelt Van Weering over de verkoop. “Zijn nieuwe amazone rijdt nu op ZZ-Zwaar-niveau en wil met First Lichte Tour gaan rijden en ondertussen ook de Grand Prix-oefeningen leren en daar op termijn ook in uitkomen.”

Fokkerij

Naast de sport wordt First Class in Frankrijk ook ingezet voor de fokkerij. “Sinds dat ik First ter dekking aanbood heeft hij meerdere goede veulens gebracht en ik heb er zelf nog een tweejarige van. Zijn nakomelingen lijken heel goed en ik heb met de nieuwe eigenaar nog een aantal dekkingen afgesproken.”

Weegschaal

Voor Van Weering valt de verkoop zwaar. “Paardrijden is erg duur en opleiden kost ontzettend veel geld. Je hebt een weegschaal en die slaat af en doe door naar verkoop. Eigenlijk had ik First nooit willen verkopen maar bedrijfstechnisch moet het af en toe. En op het moment dat je zo’n paard dan goed kan verkopen, moet je dat gewoon doen. Maar dat is een puur zakelijke beslissing die ik liever niet had genomen. Ik was nog lang niet uitgereden met hem.”

Filmsterren

Naast de successen in de sport beleefde Van Weering met zijn hengst ook op andere vlakken veel plezier. Zo trad het duo op in de film Redbad. “We konden heel goede pirouettes draaien en daarmee iedereen een kopje kleiner maken”, blikt Van Weering lachend terug. “Het was hartstikke leuk dat we de dressuuroefeningen konden gebruiken in het slagveld.”

Bron: Horses.nl