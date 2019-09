Valentijn van Weering verkoopt GP-paard Wise Guy: ‘De druk van moeten is er af’

Nadat Valentijn van Weering een paar maanden geleden zijn Grand Prix-paard VarioHippiQue's First Class (Florencio x Contender) verkocht naar Frankrijk, heeft hij nu ook afscheid genomen van zijn Grand Prix-paard VarioHippiQue's Wise Guy (Jazz x Zeoliet). De zestienjarige ruin gaat zijn carrière voortzetten in Japan.

Wise Guy, ook wel bekend als Westwind, debuteerde op achtjarige leeftijd in de internationale Grand Prix onder de Italiaanse amazone Anna Campanella. Daarna deed de door wijlen Wim Sprey gefokte ruin een stapje terug en kwam onder Leonardo Tiozzo en Carlotta Matconi uit bij de young riders.

Van Weerings eerste GP-paard

Sinds begin 2015 liep Wise Guy weer internationaal Grand Prix onder de Franse ruiter Ludovic Henri. Zij kwamen aan de start op CDI Compiègne en CDI Saumur. Later dat jaar spotte Valentijn van Weering, na een tip van Tommie Visser, de Jazz-zoon. Vervolgens werd het zijn eerste paard dat hij reed in de koningsklasse.

Van Frank Hosmar naar Emma Laarkamp

Vorig jaar verhuisde Wise Guy naar Frank Hosmar. Na de Lichte Tour presteerde die combinatie een aantal keer op het hoogste niveau. Daarna nam Emma Laarkamp de teugels over, zij bracht hem onder andere uit in de Grand Prix U25 op de KNHS Indoorkampioenschappen.

Vingino en Hudson

Het eerste Grand Prix-paard dat Van Weering kocht was VarioHippique’s Vingino (Polansky x Variant). Die stelde hij kort na de aankoop ter beschikking aan Tommie Visser, die Vingino daarvoor succesvol opleidde naar de Grand Prix. Vorig jaar keerde het voormalige A-kaderpaard terug naar Van Weering. Verder heeft Van Weering de beschikking over VarioHippique’s Sir Hudson (Sir Fashion x Gribaldi) waarmee hij succesvol uitkomt in het ZZ-Licht.

Maximaal twee paarden

“Ik kan niet meer dan twee paarden rijden en opnieuw naar de Grand Prix vind ik nu erg leuk. De druk van moeten is er af bij mij”, vertelt Van Weering over de verkoop. Naast Vingino richt hij zich met de via Nikay van Duren bij RS2 aangeschafte Hudson op de weg naar de Grand Prix. “Hudson is een heethoofd en ik ben hem rustig de Grand Prix-oefeningen aan het leren.”

Heel veel tijd en geduld

Van Weering brengt Hudson succesvol uit in het ZZ-Licht maar is nog niet van plan hogerop te gaan. “Piaffe, passage en de eners doet hij nu maar ik vind de basis nog niet goed genoeg. Het is allemaal nog niet van mij en hij is nog erg heet. Dat kost gewoon heel veel tijd en heel veel geduld. Ik wil eerst een goede wending na m’n schouderbinnenwaarts of appuyement kunnen rijden voordat we de Lichte Tour in gaan. Door de piaffe te oefenen leert hij nu dat wachten ook best leuk is”, zegt Van Weering lachend.

Zelf puzzelen

“En Wise Guy is een volledig ander type paard. Gelukkig heb ik daar alles op kunnen leren. Hij was heel stabiel opgeleid en een goed leerpaard. De beweging onder je voelen van een echte passage, piaffe of eners is enorm leerzaam. Ik heb altijd leerpaarden gekocht en na First Class, die al door de beste ruiters was gereden, ben ik nu aan het puzzelen hoe ik zelf een paard helemaal kan opleiden naar de Grand Prix.”

Bron: Horses.nl