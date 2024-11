Van der Vleuten, Haerkens en Paraploeg in de race voor titels NOC*NSF

Sportkoepel NOC*NSF heeft de shortlists bekendgemaakt met de kanshebbers op de titel Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Parasportman, Parasportvrouw, Parasportploeg en Coach van het Jaar. Deze prijzen worden uitgereikt op woensdag 18 december op het NOC*NSF Sportgala op Papendal. Op de shortlists staan de namen van sporters en coaches waaruit de vakjury binnenkort de nominaties gaat bepalen. Onder de kanshebbers ook Maikel van der Vleuten, Demi Haerkens en de paradressuurploeg.

De shortlists zijn opgesteld per categorie en bestaan uit sporters en coaches die het afgelopen jaar uitzonderlijk hebben gepresteerd. De shortlists zijn opgesteld door NOC*NSF, NOS en Bas van de Goor, voorzitter van de vakjury. De vakjury kiest vervolgens uit de shortlists de nominaties die op zondag 8 december bekend worden gemaakt.

Verkiezing

De daadwerkelijke stemming vindt digitaal plaats op 9 en 10 december. Topsporters kiezen in de sporterscategorieën, coaches brengen een stem uit voor de beste coach. De stemmen van de sporters of coaches tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de stemmen van de vakjuryleden bepalen de overige 50 procent.

Programma

Het NOC*NSF Sportgala 2024 vindt dit jaar voor het eerst in de geschiedenis plaats op Papendal, het hart van de Nederlandse topsport. NOC*NSF organiseert het Sportgala samen met partner NOS. Binnenkort wordt er meer bekendgemaakt over de inhoud van het programma.

Shortlist verkiezingen NOC*NSF Sportgala 2024

Sportman van het Jaar 2024

Abdi Nageeye, atletiek

Caspar Corbeau, zwemmen

Harrie Lavreysen, baanwielrennen

Luuc van Opzeeland, zeilen

Maikel van der Vleuten, paardensport

Mathieu van der Poel, wielrennen

Max Verstappen, autosport

Patrick Roest, schaatsen

Simon van Dorp, roeien

Worthy de Jong, 3×3 basketbal

Sportvrouw van het Jaar 2024

Demi Vollering, wielrennen

Fem van Empel, wielrennen

Femke Bol, atletiek

Femke Kok, schaatsen

Irene Schouten, schaatsen

Joanne van Lieshout, judo

Joy Beune, schaatsen

Karolien Florijn, roeien

Lorena Wiebes, wielrennen

Lotte van Drunen, motocross

Marianne Vos, wielrennen

Marit Bouwmeester, zeilen

Marrit Steenbergen, zwemmen

Puck Pieterse, wielrennen

Sharon van Rouwendaal, openwaterzwemmen

Sifan Hassan, atletiek

Tes Schouten, zwemmen

Sportploeg van het Jaar 2024

Atletiek – 4x400m gemengde estafette

Atletiek – 4x400m vrouwen estafette

Basketbal – 3×3 basketbal mannen

Hockey – TeamNL hockeymannen

Hockey – TeamNL hockeyvrouwen

Roeien – mannen dubbelvier

Roeien – vrouwen tweezonder (Ymkje Clevering en Veronique Meester)

Roeien – vrouwen vierzonder

Schaatsen – langebaanschaatsen ploegenachtervolging vrouwen

Schaatsen – shorttrack aflossingsploeg vrouwen 3000m

Synchroonzwemmen duet vrouwen (Bregje en Noortje de Brouwer)

Waterpolo – TeamNL waterpolovrouwen

Wielrennen – baanwielrennen teamsprint mannen

Zeilen – 49erFX vrouwen (Odile van Aanholt en Annette Duetz)

Zwemmen – estafette 4x100m vrije slag vrouwen

Parasportman van het Jaar 2024

Daniel Abraham, parawegwielrennen

Jetze Plat, paratriatlon en parawegwielrennen

Joël de Jong, para-atletiek

Mitch Valize, parawegwielrennen

Niels Vink, rolstoeltennis

Olivier van de Voort, parazwemmen

Rogier Dorsman, parazwemmen

Parasportvrouw van het Jaar 2024

Caroline Groot, parabaanwielrennen

Chantalle Zijderveld, parazwemmen

Demi Haerkens, paradressuur

Diede de Groot, rolstoeltennis

Fleur Jong, para-atletiek

Kelly van Zon, paratafeltennis

Kimberly Alkemade, para-atletiek

Lara Baars, para-atletiek

GOUD voor Demi Haerkens. Foto: FEI/Liz Gregg

Parasportploeg van het Jaar 2024

Parabaan- en parawegwielrennen (Tristan Bangma en Patrick Bos)

Paradressuur (Demi Haerkens, Rixt van der Horst en Sanne Voets)

Parawegwielrennen (Vincent ter Schure en Timo Fransen)

Rolstoelbasketbal – TeamNL rolstoelbasketbalvrouwen

Rolstoeltennis – mannen dubbel (Sam Schröder en Niels Vink)

Rolstoeltennis – vrouwen dubbel (Diede de Groot en Aniek van Koot)

Parazwemmen – gemengde estafetteploeg 4x100m wisselslag

Demi Haerkens, Rixt van der Horst en Sanne Voets met teamzilver in Parijs. Foto: FEI/Liz Gregg

Coach van het Jaar 2024

Arno Mul, para-atletiek

Bernd Berkhahn, openwaterzwemmen

Bram Dekker, parazwemmen

Eelco Meenhorst, roeien

Erik Bouwman, langebaanschaatsen

Gerard van Velde, langebaanschaatsen

Gerben de Knegt, wielrennen

Gertjan van der Linden, rolstoelbasketbal

Guido Bonsen, para-atletiek

Hugo Haak, baanwielrennen

Jaap Zielhuis, zeilen

Jeroen Delmee, hockey

Jillert Anema, langebaanschaatsen

Johan Lieftink, paratafeltennis

Kaj Böcker, zeilen

Laurent Meuwly, atletiek

Mark Faber, zwemmen

Mehdi Kordi, baanwielrennen

Paul van Ass, hockey

Tim Rowberry, atletiek

Bron: KNHS / NOC*NSF