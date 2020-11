Van Olst verkoopt Diëgo en Glenn naar Portugal

Van Olst Horses heeft KWPN-hengst Diëgo (Negro x Don Gregory) en de driejarige NRPS-goedgekeurde hengst Glenn (George Clooney x Everdale) verkocht aan de in Portugal gevestigde Wequador Stables. De twaalfjarige Diëgo werd door Anne van Olst op Grand Prix-niveau uitgebracht.

Diëgo heeft buiten zijn carrière in de sport een heel goede reputatie opgebouwd. Zijn KWPN-aangewezen zoon Don Joe (mv. Lord Leatherdale) is bijna klaar voor de Grand Prix. In september dit jaar liep hij onder het zadel van Charlotte Fry naar de overwinning in de Intermédiaire I op CDI Hagen. Diëgo wordt bij Wequador Stabels ingezet voor zowel sport als fokkerij.

Glenn

De driejarige Glenn werd in het voorjaar van 2020 goedgekeurd bij het NRPS. “Glenn lijkt in alles een zeer beloftevol en talentvol dressuurpaard en zal in alle rust vakkundig afgericht worden.” Glenn is nauw verwant aan Diëgo. Zijn moeder Ina is namelijk een halfzus van Diëgo.

Bron: Persbericht/Horses.nl