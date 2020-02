Van Olst verkoopt WK-paard Iondale aan pony-amazone

Van Olst heeft Iondale (Everale x Donnerhall) verkocht. De zevenjarige ruin gaat zijn carrière voortzetten onder de Britse amazone Martha Jobling-Purser. Zij hoopt met het voormalige WK-paard de overstap te gaan maken van de pony’s naar de junioren.

De door H. Hutten gefokte Iondale was in eigendom van Gert-Jan van Olst. Iondale werd, toen onder de naam Exellent, goedgekeurd bij het NRPS maar werd met oog op de sport geruind.

WK Ermelo

Als vijfjarige nam de Everdale-zoon deel aan het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Daar liep hij onder Charlotte Fry, de Britse stalamazone van Van Olst, in de eerste ronde naar 78,800% en in de kleine finale naar 76,000%.

Bron: Horses.nl/VanOlst