Van Silfhout verkoopt Edson en Fyeo

Stal van Silfhout heeft de U25 Grand Prix-paarden Edson (Winningmood x Oscar) en Fyeo (United x Jazz) verkocht. Beide paarden kwamen met Febe van Zwambagt, die recent haar vertrek als stalamazone bij Stal van Silfhout aankondigde, in de U25 uit. De twaalfjarige Edson vertrekt naar Korea, de één jaar jongere Fyeo is verkocht aan een Russische amazone.

Edson begon zijn carrière in de Subtop onder het zadel van Gabriëlle Rensink. In november 2019 maakte Van Zwambagt haar nationale Prix St. Georges-debuut met de vos en stroomde daarna succesvol door naar de U25. Een jaar later maakte de combinatie deel uit van het Nederlandse team dat goud won op het Europees kampioenschap in Hongarije. In aanloop naar het EK van dit jaar wonnen Van Zwambagt en Edson op CDI Exloo de individuele proef. Op het EK in Hagen was er vervolgens teamzilver. Tevens veroverde de combinatie dit jaar brons op het NK Dressuur.

Twee bronzen medailles

Met Fyeo, die Van Zwambagt al eerder onder het zadel kreeg, zette de amazone eveneens een aantal mooie prestaties neer. In 2019 wonnen ze brons op het NK bij de young riders, een jaar later brons op het NK U25 en dit jaar wonnen ze de kleine finale.

Bron: Horses.nl