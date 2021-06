Vancouver K van Judy Reynolds met pensioen

Judy Reynolds heeft besloten haar internationale Grand Prix-paard Vancouver K (Jazz x Ferro) met pensioen te laten gaan. De amazone maakte in 2014 haar internationale Grand Prix-debuut met de door G.M. Korver gefokte KWPN'er en groeide in de jaren daarna door tot de meest succesvolle Ierse combinatie ooit. "Hij is negentien en probeert me nog altijd alles te geven. Teveel. Ik heb besloten dat het tijd is om te stoppen met vragen", aldus Reynolds.

“Veel mensen vragen me waarom ik tot nu gewacht heb met het nemen van dit besluit, maar het feit is dat JP (roepnaam Vancouver K, red.) nog steeds graag wil werken en we hem alle kansen hebben gegeven om nog een keer op topniveau te kunnen presteren, maar helaas mag het niet zo zijn.”

Geschiedenis geschreven

Reynolds nam met Vancouver K deel aan drie FEI Wereldbekerfinales, reed in 2014 de Wereldruiterspelen in Caen en vier jaar later in Tryon en was er in 2019 bij op de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Daar schreef ze geschiedenis door met 85,589% op de vijfde plaats in de Grand Prix Freestyle te eindigen en bezorgde ze Ierland voor het eerst in de geschiedenis een ticket voor de Olympische Spelen in Tokio.

Bron: Horses.nl