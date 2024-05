Vanessa Ruiter: ‘Ik leef voor de paarden, ik sta ermee op en ga ermee naar bed’

Ze komt uit Amsterdam, leeft voor de paarden en noemt zichzelf een 'equestrian non'. Ze zou met niemand anders willen ruilen. Haar concourskast is net een museum. Ze beschrijft zichzelf als een 'happy groom', want 'haar' ruiter maakte onlangs een veelbelovende rentree. In de interviewserie van CHIO Rotterdam komt dit keer Vanessa Ruiter, de groom van Edward Gal, aan het woord.

“Ik ben 45 jaar, een dagje ouder voor de groomwereld. Maar, ik hou het nog steeds vol. Net als de trainster van Edward, Nicole Werner ben ik geboren in Amsterdam. In 2003 ben ik verhuisd naar Harskamp waar ik als groom voor Edward ging werken. In augustus van dit jaar is dat 22 jaar geleden. Ik leef voor de paarden en noem mezelf gekscherend een ‘equestrian non’. Ik heb één zus, niemand in de familie was paardengek. Mijn moeder was er zelfs heel bang voor. Ik ben erin gerold via een vriend van mijn vader die een manege had. Vanaf het begin vond ik verzorging van de paarden het leukste en al mijn spaargeld ging op aan leuke poetsspulletjes. De moeder van Tommie Visser, Arlette, woonde in de buurt en daar ging ik werken. Tommie leste toen bij Nicole Werner en ik ging een keer mee. Toen Nicole en Edward een groom zochten, mocht ik op gesprek en werd aangenomen. In het begin was die overstap van Amsterdam naar de Veluwe best een cultuurshock”, vertelt Vanessa Ruiter.

Edward Gal, Vanessa Ruiter en Nicole Werner op CDI Exloo. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Humor over Amsterdam en Rotterdam

“De eerste keer dat ik op het CHIO kwam, was als groom van Tommie Visser. Dat zal circa 23 jaar geleden zijn, Tommie reed toen met de schimmel Blue Ocean. Ik weet nog dat de stallen in die tijd nog zo nat waren, dat we eerst potgrond in de stallen gooiden. Daar moest de schimmel van Tommie in staan. De volgende dag had ik dus wat te poetsen. Overigens voelde en voel ik me ondanks altijd alle humor over Amsterdam en Rotterdam als Amsterdammer altijd wel heel welkom in Rotterdam”, zegt Ruiter lachend. “Als ik aan Rotterdam denk, denk ik aan muggen. En aan de vrachtwagens die ver weg geparkeerd moeten worden. Ook denk ik aan alle gezellige, lieve mensen bij de stallen. Ieder jaar staan ze weer klaar om te helpen uitpakken en later weer in te pakken. Super fijn is dat, echt een warm welkom.”

Spelen sowieso speciaal

“Mijn mooiste herinnering aan het CHIO is aan 2003. Edward won toen met Lingh voor de eerste keer een kür op muziek. In het stadion in het bos, in het schemer, het was magisch. Mede omdat het één van onze eerste overwinningen was. Overall is mijn mooiste herinnering aan de Olympische Spelen in Londen. Edward reed Glock’s Undercover die we toen pas negen maanden op stal hadden. De Spelen zijn sowieso speciaal, maar die waren extra.”

Tijd niet op wedstrijd

Edward Gal was geruime tijd niet op wedstrijd geweest. Gevraagd wordt of Vanessa Ruiter de wedstrijden gemist heeft of dat ze zo’n pauze wel eens lekker vond. “Dubbel. Ik miste het wel, zeker als Hans Peter en mijn collega groom Anna op pad gingen. Maar ik had in die tijd ook ineens wat meer tijd voor mezelf. Mijn moeder overleed in die periode ook en daarvoor kreeg ik toen alle tijd om dit verlies te verwerken. Ik leef voor de paarden, maar toen heb ik vanuit het Glock team alle tijd voor mezelf gehad.”

Op Next One door het bos

Vanessa Ruiter leeft voor de paarden. Zijn ze haar allemaal even lief of heeft ze haar voorkeuren? “Zeker wel. Per periode heb je er altijd wel één die extra voor je is. Zo is wijlen Next One een hele tijd mijn favoriet geweest. Hij was ruin en heel makkelijk. Ik vergeet nooit dat ik in Rotterdam was met meerdere paarden en dat ik best wel moe was. Echter ik had nog een prijsuitreiking. Edward had de proef gewonnen met Totilas, maar hij deed de ceremonie met Next One. Toen ben ik bij de stallen op Next One gestapt en zo door het bos naar het hoofdterrein gewandeld. Edward lag dubbel van het lachen toen hij ons aan zag komen. Overigens vond het paard het ook wel raar, hij miste het dat ik niet naast hem liep zoals hij gewend was.”

Kers op de taart

Ruiter heeft qua kampioenschappen en concoursen de hele wereld al gezien. Heeft ze nog dromen? ”Zeker. De Spelen in Parijs dit jaar. Die zouden toch echt de kers op de taart zijn. Alle concoursen en kampioenschappen vind ik leuk, maar de Spelen zijn uniek. Het zouden mijn vierde Spelen worden, maar ik ben heel nuchter, ik reken nergens op. Ik geloof iets altijd pas als ik er ben. Tokio was ook leuk en bijzonder, maar door de coronamaatregelen en de warmte ook zwaar. Parijs is lekker dichtbij wat echt fijn is, zowel voor mij als voor de paarden. Overigens staan de dieren bij ons op nummer één en moet alles kloppen willen we gaan. We laten helemaal niets aan het toeval over.”

Vanessa Ruiter en Edward Gal met Glock’s Total US op CDI Exloo. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Stallen en faciliteiten

“Er is meer dan de Spelen. Jumping Amsterdam vind ik altijd leuk door de vele bekenden die ik er zie en het toch wel Amsterdamse sfeertje. Den Bosch ik ook geweldig en Londen Olympia was ook één van mijn favorieten. Allemaal indoor concoursen toevallig en allemaal niet ver weg. Het leuke van Londen vind ik dat je daar ook zo even de stad in loopt. Maar Rotterdam outdoor vind ik ook heel leuk. Overigens kijk ik bij mijn voorkeur voor concoursen vooral naar de stallen en de faciliteiten daarbij.”

Door tot rolstoel en rollator

Vanessa Ruiter is zoals ze zelf zegt voor de groomwereld al een dagje ouder en het is fysiek pittig werk. Hoe lang wil ze dit of denkt ze dit nog vol? “Edward en ik maken weleens grapjes dat we doorgaan tot Ed in een rolstoel zit en ik er met een rollator achteraan kom. Zolang. Ik weet niet of ik het met iemand anders zo lang vol had kunnen houden, maar Edward en ik zijn al zo lang samen en kennen elkaar zo goed dat het toch allemaal wat makkelijker werkt.”

Bijgeloof

Over Edward gesproken. In het verleden werd bekend dat hij uit bijgeloof altijd een oranje onderbroek droeg op kampioenschappen. Gevraagd wordt of Vanessa Ruiter ook zoiets heeft. “Ik hecht aan dezelfde spullen. Zo heb ik nog altijd een zweetdeken van Lingh uit 2003 in mijn concourskast. Die kast hangt vol mooie herinneringen, het is net een museum. Ook heb ik een periode gehad dat ik de paarden altijd per se een even aantal suikerklontjes wilde geven. Twee of vier, nooit drie.”

Vanessa Ruiter met Glock’s Toto Jr. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Leven voor de paarden

Vanessa Ruiter, die duidelijk stapelgek is op de paarden van haar werkgever, wordt gevraagd om een reactie over paardenwelzijn. “Ik heb al gezegd dat ik leef voor de paarden. Ik sta ermee op en ga ermee naar bed. Na de comeback van Edward zette ik Total US ’s avonds fit op stal en de andere ochtend ben ik dan om 7.00 uur alweer bij hem. Niet alleen op concours, iedere dag checken we de paarden ’s avonds laat nog en zijn we er ’s ochtends vroeg weer. Op concours krijgen ze zelfs nog meer zorg dan thuis. Thuis kunnen ze lekker naar buiten, in de wei of paddock. Op wedstrijd kan dat niet, maar dan graas ik ze aan de hand.”

Social media

“Tenslotte zou ik willen dat er op social media op een respectvollere manier met elkaar om zou worden gegaan. Wat jouw mening ook is. Ik steek mijn hand ervoor in het vuur dat de paarden die op Glock Horse Performance Center in Oosterbeek staan, het heel goed hebben en met heel veel respect van de ruiters, trainer en het gehele team verzorgd en getraind worden. Het raakt mij persoonlijk diep als ik dan de ongenuanceerde comments lees. Zo onredelijk en gewoon niet ok! Ik weet dat het waarschijnlijk niet heel veel helpt, maar ik wil het toch gezegd hebben: wees lief voor elkaar!”

Edward Gal, Vanessa Ruiter en Totilas Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Bron: CHIO