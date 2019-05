Veelbesproken Vitalis-veulen naar Sönke Rothenberger

Het kampioensveulen van Rheinland is aangeschaft door Sönke Rothenberger. Het nog naamloze hengstveulen (Vitalis x Apache) van fokker Johannes Baumeister kreeg op de keuring van vorig weekend meerdere tienen en maakte een verpletterende indruk met zijn optreden.

De moeder van het fraai bewegende hengstveulen is Ananda (Apache x Fidermark NRW), een volle zus van de bij meerdere stamboeken goedgekeurde Arango en de halfzus van de in Hannover goedgekeurde Fürst Fabelhaft (v. All at Once). De moeder van Ananda, Fia Mara, is een volle zus van de bekende Fürst Piccolo.

Bron: Horses.nl