Verkiezing Hippische docent/instructeur van het Jaar weer van start

Hippische docenten en instructeurs staan aan de basis van goed en verantwoord paardrijden. Stichting HIP vindt dat het vakmanschap in deze tak van sport beloond mag worden. Middels de verkiezing Hippische docent/instructeur van het Jaar wordt een podium gegeven en prijzen toegekend aan de winnaar. Kandidaten kunnen tot en met 17 mei voorgedragen worden.

De winnaars van de vorige edities, Hester Bransen, Antoinette Diks en Danielle Kok inspireerden andere instructeurs en docenten om zich voortdurend te blijven bekwamen en ontwikkelen. Veel ruiters en amazones plukken hier de vruchten van.

Inschrijven en voorgedragen

Elke hippische instructeur, trainer of docent die gecertificeerd is van een, door de overheid erkende, MBO of HBO opleiding of bij een KNHS/ORUN erkende opleiding kan zich tot uiterlijk 17 mei 2022 inschrijven of voorgedragen worden. Meer informatie over de voorwaarden en criteria, alsook het inschrijfformulier zijn terug te vinden onder HIP verkiezingen op de website: www.stichting-hip.nl. In de afgelopen jaren droegen verschillende opleidingen en vele paardensport verenigingen en maneges hun favoriete instructeur/docent voor als kandidaat.

Jury

Bij de beoordeling van de kandidaten houdt de jury rekening met de omstandigheden in de diverse deelsectoren van de paardensector. De jury bestaat uit Johan Folmer – voormalig Teamleider Onderwijszaken Aeres MBO, Gonneke Leereveld – Directeur ManageMind Group en Equine Support, Adelinde Cornelissen – Olympische dressuurruiter en trainer.

Kennisverbreding of persoonlijke ontwikkeling

De winnaar ontvangt de ‘HIP Award’, alsmede een bedrag van 1.000 euro dat in overleg met Stichting HIP kan worden besteed aan een vervolgopleiding, stage of andere activiteit die ten goede komt aan de kennisverbreding of persoonlijke ontwikkeling van de winnende docent/instructeur.

Bron: FNRS/KNHS