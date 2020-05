Veronique Roerinks Flanell naar Semmieke Rothenberger

Veronique Roerink heeft haar Grand Prix-paard Flanell (Apache x Don Schufro) verkocht aan Semmieke Rothenberger. Roerink fokte de merrie uit de preferente prestatie-merrie Adonnee de Jeu en leidde haar zelf op tot het hoogste niveau. "Ze was eigenlijk niet te koop, maar soms komen kansen op je pad die je moet grijpen...", aldus Roerink.

Roerink kende een uiterst succesvolle carrière met Flanell. De merrie behaalde op zesjarige leeftijd een topklassering in de finale van het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden in Ermelo en stroomde daarna moeiteloos door naar de Subtop, waarin vele fraaie overwinningen werden behaald.

Topscores

In september vorig jaar debuteerden Roerink en Flanell met bijna 70% in de Grand Prix. In de tweede start ging het duo al voorbij de magische 70% en op de Subtopwedstrijd in Genemuiden eind november 2019 tikten ze zelfs bijna de 73% aan. Vervolgens was er bijna 78% in de kür op muziek op IICH Groningen en ruim 73% op de Subtopwedstrijd in Tolbert begin dit jaar. Op Indoor Brabant zou Flanell haar internationale debuut maken.

Genoeg talenten

“Ik kan terug kijken op zo veel mooie momenten en successen. Natuurlijk zal ik haar ontzettend gaan missen, maar ik ga verder met haar (half)zussen, broer en ter zijner tijd haar nafok. Ik heb nog genoeg talenten om van te genieten. I’ll be back”, besluit Roerink op Facebook. Roerink rijdt Flanells volle zus Glen Moray in de Lichte Tour. Uit Flanell heeft ze enkele veulens die via ET werden geboren. Zo werd er dit jaar een hengstveulen van For Romance geboren.

Bron: Horses.nl/Facebook