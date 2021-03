Verplaatsing CHIO Aken heeft effect op Duitse selectieprocedure voor Tokio

Het verplaatsen van CHIO Aken van juni/juli naar september heeft grote invloed op de Duitse selectieprocedure voor de Olympische Spelen in Tokio. Het prestigieuze evenement goldt als belangrijk observatiemoment. Nu Aken is weggevallen, tellen het Duits kampioenschap in Balve (3-6 juni) en CDI Kronberg (24-27 juni) als selectiemomenten.

“CHIO Aken is voor ons allemaal een heel bijzonder evenement. De sfeer is uniek en er worden altijd belangrijke beslissingen genomen voor de komende kampioenschappen. Het is dus jammer dat het evenement niet zoals gepland kan doorgaan”, vertelt Dr. Dennis Peiler, algemeen directeur van het DOKR.

Flexibel blijven essentieel

“Het is essentieel dat onze ruiters zo flexibel mogelijk blijven in hun planning. Corona en de EHV-1-uitbraak in Valencia hebben ons getoond hoe snel er wat kan veranderen in de planning.”

Lees ook:

Bron: Dressursport Deutschland