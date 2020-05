Veulen voor Grand Prix-merrie Annarico

Goed nieuws voor Fanny Verliefden. Haar vijftienjarige Grand Prix-merrie Annarico (Lord Loxley x Havel) is moeder geworden van een merrieveulen. Vader is Verliefdens eigen Grand Prix-hengst Indoctro v/d Steenbok (Rubin Royal x Gribaldi).

Fanny Verliefden kocht de Annarico van haar fokkers, familie Tissen. Vervolgens leidde Verliefden de KWPN-merrie zeer succesvol op naar het hoogste niveau.

Internationale carrière

Eind 2014 debuteerden ze in de internationale Grand Prix en in 2015 waren ze erbij op het EK in Aken. In 2016 zou het duo deelnemen aan de Olympische Spelen in Rio maar doordat Annarico een blessure had opgelopen, moest Verliefden haar olympische droom laten varen. De laatste keer dat de merrie in de ring verscheen was de Wereldbekerwedstrijd op Indoor Brabant van 2016. Daar werden ze vierde in de Grand Prix (74,100%) en eveneens vierde in de kür (77,950%).

