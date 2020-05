Video: Doron Kuipers maakt uitstapje naar Grand Prix dressuur met Gaudi Vita

Springruiter Doron Kuipers draait zijn hand niet om voor de hogere dressuur. Dat liet hij drie jaar geleden op Outdoor Gelderland al zien in een show tussen de witte hekjes. Nu mocht hij van Joyce Heuitink een rondje op haar Grand Prix-paard Gaudi Vita (v. Apache).

Kuipers reed moeiteloos de wisselseries om de twee, om de pas, hele pirouettes en een zig zag-appuyement in galop. “Mega cool om een keer alle Grand Prix-oefeningen te doen”, aldus Doron Kuipers. “Gaudi Vita deed alles wat er van hem werd gevraagd super makkelijk.”

Uitdaging Joyce Heuitink

“Zo is dressuur rijden nog best leuk”, grapt de springruiter die Joyce Heuitink uitdaagde om een volgende keer een rondje te gaan springen. Of Heuitink die uitdaging aangaat is nog even afwachten maar ze is lovend over de dressuurkunsten van Kuipers. “Hij kan zo een Grand Prix-proef rijden. Ik heb ervan genoten.”

Bron: Horses.nl