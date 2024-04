VIDEO: Glock’s Total US onder het zadel van Edward Gal

Glock Horse Performance Center deelde vanavond een video van de training van Edward Gal met Glock's Total US (Totilas x Sir Donnerhall). Nicole Werner liet eerder al aan de Paardenkrant weten dat team Glock het doel heeft om met twee ruiters naar de Olympische Spelen in Parijs te gaan en met deze video zou het zo maar eens kunnen dat Gal samen met Glock's Total US op weg is om dit doel te verwezenlijken.