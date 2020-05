Video: Ook Andreas Helgstrand heeft klik met Fiontini

Nadat Severo Jurado Lopez onlangs vertrok bij zijn werkgever Helgstrand Dressage om voor zichzelf te beginnen, nam Andreas Helgstrand de teugels van Fiontini (Fassbinder x Romanov) over. Ook hij heeft een klik met de drievoudig Wereldkampioene.

“We beginnen elkaar te leren kennen. Het is gewoon een waar genoegen om dit paard te rijden”, zegt Andreas Helgstrand over Fiontini.

Tokio-troef

Onder het zadel van Severo Jurado Lopez liep Fiontini als vijf-, zes- en zevenjarige naar het goud op het Wereldkampioenschap Jonge Dressuurpaarden. In maart 2019 maakte het duo een veelbelovend debuut in de internationale Grand Prix met 75,913% in de Grand Prix en 80,185% in de kür op muziek. De tienjarige merrie was de beoogde Tokio-troef voor Lopez.

Bron: Horses.nl