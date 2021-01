Video: RTV Drenthe maakt item met Marjan Hooge

Marjan Hooge is pas 23 jaar en bereikte met Eskara de Jeu (v. Jazz) en Ego Tripper Texel (v. Jazz) al de Grand Prix. In totaal is ze verantwoordelijk voor twaalf dressuurpaarden. Acht daarvan zijn van de familie Hooge zelf. De andere vier zijn van andere eigenaren. Daarnaast begon de familie vorig jaar ook zelf met fokken. RTV Drenthe ging op bezoek bij de dressuuramazone uit Ees.

“Mijn moeder verzorgt de jonge paarden en de veulens. Ik hou me hier vooral bezig met het trainen van de paarden”, zegt Marjan Hooge. Ook de handel regelt ze voor het grootste gedeelte zelf. “Vroeger met de pony’s deed mijn moeder dat. Maar nu loopt dat eigenlijk allemaal via mij.”

Corona maakt handel makkelijker

En gek genoeg heeft de coronatijd ervoor gezorgd dat de handel misschien nog wel makkelijker verloopt dan anders. Zeker met buitenlandse klanten. “Ze komen nu niet over. Dat gaat nu allemaal via film. Er komt een tussenpersoon in Nederland om het paard te proberen. En dan wordt er meteen gekocht. Anders komt een koper ook nog wel eens een tweede keer om het paard te proberen.”

Bron: RTV Drenthe