Video: Toto Jr-zoon Massimo naar Hans Peter Minderhoud

Hans Peter Minderhoud heeft een nieuw talent voor de toekomst onder het zadel. Dat is Massimo (Toto Jr x Bretton Woods x Ferro). De zesjarige hengst, die nu het voorvoegsel Glock heeft gekregen, werd eerder uitgebracht door Gerdine Maree.

Gedine Maree reed de door Marjan van Cortenberghe gefokte Massimo vorige maand in de eerste selectie voor het WK Jonge Dressuurpaarden en werden vervolgens uitgenodigd voor de tweede selectie. In die tweede selectie vandaag in Ermelo verscheen de hengst voor de eerste keer onder nieuwe ruiter Hans Peter Minderhoud.

Bron: Horses.nl