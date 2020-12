Vier dressuurruiters in Zweeds top-kader

De Zweedse Hippische Federaties heeft de kaders voor het nieuwe jaar bekend gemaakt. Het top-kader bestaat uit de zussen Antonia en Juliette Ramel, hun trainer Patrik Kittel en Therese Nilshagen.

Coach Bo Jenå kijkt positief uit naar het komende jaar. “De (langere) trainingsperiode is op veel manieren positief geweest. De ruiters in het top-kader hebben meerdere paarden die hun debuut in de Grand Prix gaan maken en het ik kijk er naar uit hen komend seizoen in de ring te zien”, aldus Jenå aan Eurodressage.

Bron: Eurodressage