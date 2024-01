Vijfvoudig EK-pony Happy Feet verkocht: ‘Een super passende match met Kate’

In september 2022 kochten Nicolette en Nico van den Boomen Happy Feet (Tuschinski x Animo) als leermeester voor dochter Eliev Verstappen. De veelvoudig kampioen bij de children maakte zijn naam van professor ook bij Eliev waar en liep met haar zijn vijfde EK. Hoewel het aanvankelijk niet de planning was, is de 17-jarige E-pony nu verkocht. Nieuwe amazone is de 12-jarige Kate van Lee.

“Eliev had destijds nog maar een jaar rijervaring en we waren voor haar op zoek naar een goede leermeester. Zo zijn we destijds met de vorige eigenaresse Linda van Woudenberg in contact gekomen. Eliev had met haar oude pony alleen B en L1 gereden en met Happy ging het zo goed dat ze heel snel alle klassen zijn doorlopen. Zo kwam de children eerder dan verwacht. Dat ze toen in het EK-team kwamen was heel bijzonder en zeker knap als je nog maar zo kort rijdt”, vertelt Eliev’s moeder Nicolette van den Boomen. “Ons doel met Happy was om Eliev goed te leren rijden en dat heeft hij zeker gedaan.”

Children-koning

“Maar dan kom je terug van het EK en denk je: en nu? Eliev wil graag de overstap naar de junioren maken maar Happy is echt een children-koning en geen junioren-paard. Daarnaast is hij is bloedvorm en nog veel te fit om met pensioen te gaan. Hij wordt er gelukkig van om mee op wedstrijd te gaan en dan moet je hem dat ook laten doen”, vervolgt Van den Boomen die voor Happy Feet gelijk na het EK veel interesse uit binnen- en buitenland kreeg maar toen nog niet wilde verkopen.

Tweehonderd procent

Voor Eliev Verstappen, die deze maand vijftien jaar wordt, zat haar tijd bij de children er aan het eind van 2023 op. “Na hun laatste wedstrijd vorige maand op CDI Kronenberg hebben we bekend gemaakt op zoek te gaan naar een nieuwe ruiter en Kate en haar moeder waren de eerste waar we contact mee hadden. We wilden Happy alleen verkopen als hij voor tweehonderd procent goed terecht kwam en dit contact voelde goed. Bij het eerste uitproberen klikte Happy zo goed met Kate en hebben we de keus gemaakt. Ik denk dat we een super passende match gevonden hebben.”

Beetje ongelooflijk

De 12-jarige Kate van Lee heeft bij de pony’s ervaring tot en met het M1 en hoopt met haar nieuwe troef door te kunnen stromen naar de children. “Het voelt nog een beetje ongelooflijk maar ook als een eer dat we Happy mochten kopen. Het was al een grote wens van Kate om bij de children te rijden en hopelijk kan ze dat waarmaken. We zijn heel blij met Happy en hebben zin in dit avontuur”, vertelt Kate’s moeder Suzanne Evers waar Happy Feet aan huis staat.

Happy family

Beide voormalige eigenaren, familie Van den Boomen en Linda van Woudenberg, blijven betrokken bij de nieuwe combinatie. “Linda had Happy vanaf jonge pony in bezit en hij voelt als haar kind. Haar betrokkenheid is heel fijn want zij kent hem door en door. De klik met familie Van den Boomen is er ook en heel bijzonder dat wij nu deel uit mogen maken van de happy family.”

Leerpaard

Eliev Verstappen gaat zich nu verder richten op de paarden en heeft daarvoor is weer een leerpaard aangekocht. Dat is de 16-jarige Lichte Tour-merrie Dinde RDS (Santano x Democraat). Daarnaast kan ze voor de toekomst rekenen op thuisgefokte paarden van haar ouders die Stoeterij Beauvande runnen.

Bron: Horses.nl