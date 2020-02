Vitalis-zoon Veneno naar Kristy Oatley

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Veneno HC (Vitalis x Diamond Hit) is aangeschaft door de Olympische amazone Kristy Oatley. De Australische kocht de hengst van de Belgische HC Stables aan als toekomstig Grand Prix-paard.

Veneno HC werd in 2014 op de veiling van de Oldenburger Hengtsenkeuring voor 310.000 euro gekocht door Andreas Helgstrand en vervolgde via Denemarken zijn weg naar de Belgische HC Stables, waar Anna-Sophie Fiebelkorn plaatsnam in zijn zadel. Nadat de samenwerking tussen de Duitse amazone en Anemone Samyn van HC Stables werd beëindigd, bracht Samyn haar hengsten onder bij Helgstrand. De afstand deed de eigenaresse echter besluiten haar paarden, waaronder Veneno, bij Beatrice Buchwald in training te zetten.

Rentree

Hoewel de hengst in 2018 een indrukwekkende eerste jaargang liet zien op de Hannoveraanse Hengstenkeuring – maar liefst zes zonen werden goedgekeurd – bleef het op sportief vlak wat stiller. Eind datzelfde jaar maakte hij een winnend debuut op Lichte Tour-niveau en werd vorig jaar uitgebracht in de kwalificatie van de Nürnberger Burg-Pokal.

Samyn verkoopt toppaarden

Eurodressage bracht naar voren dat voormalig eigenaresse Samyn momenteel al haar toppaarden verkoopt. Bonds (Benicio x Sir Donnerhall) werd eerder al verkocht aan Buchwald en de geruinde Fürst William (Fürst Wilhelm x Lord Sinclair) is weer terug bij Helgstrand op stal, waar hij in de verkoop staat.

Bron: Eurodressage/Horses.nl