Voets, De Reu en Vermeulen met maximale punten naar de RAI

Op Jumping Amsterdam wordt de eerste kwalificatiewedstrijd van de KNHS-Witte Van Moort Para Dressuur Trophy verreden. Na de tweede selectiewedstrijd, die op 13 januari in Zuidwolde is verreden, zijn de deelnemers bekend. Drie combinaties hebben het maximale aantal punten tot nu toe behaald, Maud de Reu met Webron, Demi Vermeulen met Wannabe en Sanne Voets met Demantur RS2 N.O.P..

Op de selectiewedstrijden kunnen de deelnemers twee proeven rijden, in de kwalificatiewedstrijd van Jumping Amsterdam rijden ze alleen een kür. Daarmee kunnen de ruiters ook weer de nodige punten voor het klassement verdienen. Het behaalde resultaat in Amsterdam telt daarbij zwaarder dan de eerder verreden selectiewedstrijden.

De selectiewedstrijden van de KNHS-Witte van Moort Para Dressuur Trophy, komen in aanmerking voor kadervorming en zijn daarmee belangrijk voor de TeamNl ruiters.

Hellendoorn en Zuidwolde

Sanne Voets was met haar imponerende Demantur RS2 N.O.P. (v. Vivaldi) in de gecombineerde rubrieken van Grade 4 en 5 in Zuidwolde tweemaal de beste en verzekerde zich daarmee van de maximale punten en een startbewijs voor Jumping Amsterdam.

Ook de net twintig jaar geworden Maud de Reu verzamelde haar competitiepunten in Zuidwolde. Met haar Webron (v. Sir Sinclair) was ze de afgetekende winnares van het Grade 2 en 3 klassement.

Demi Vermeulen won twee maal met haar nieuwe troef Wannabe (v. Royal Dance) op de eerste selectiewedstrijd in Hellendoorn en verdiende daar haar 40 punten, in Zuidwolde moest ze genoegen nemen met een derde en tweede plaats.

Frank Hosmar was winnaar van een proef op de eerste selectie in Hellendoorn en werd in Zuidwolde tweede met Alphaville N.O.P., ook hij komt in actie op Jumping Amsterdam.

Verder staan Yvette Overgoor met Flynn, Annemarieke Roling-Nobel met Doo Schufro, Demi Haerkens met Dude, Glasten Krapels met Wisconti en Tessa Baaijens-Van de Vrie met Happy Grace, die een wild card kreeg toegewezen.

Podium voor para sport

De eerste ruiter zal vrijdag 25 januari om 9.00 uur de mooie piste van Jumping Amsterdam binnenrijden. Bondscoach Joyce Heuitink kijkt uit naar het treffen van haar ruiters. “Het is een geweldige ervaring voor pararuiters, zowel voor de ruiters die al internationale medailles hebben gewonnen, als voor de mensen die ervaring gaan opdoen op dit niveau. Het is een prachtig podium voor de para sport en de ondersteuning die we krijgen van Witte Van Moort is essentieel. Anders was het niet mogelijk om deze competitie te organiseren.”

Bron: Persbericht