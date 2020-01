Volle zus For Ferrero naar de Verenigde Staten

De vijfjarige Koeka ter Selle (For Romance I x Don Crusador) is verkocht naar de Verenigde Staten. Onder het zadel van Kim Koolen was de volle zus van KWPN-hengst For Ferrero vorig jaar de beste merrie in de Pavo Cup-finale voor vierjarigen. Koeka ter Selle is aangekocht door Rocking Bandalero, de sponsor van Missy en Kip Fladland.

Koeka ter Selle zag in 2015 het levenslicht in de stallen van Gunter Nelis, die haar tot op heden samen met Stal van de Sande in eigendom had. Bij Stal van de Sande verzorgde stalamazone Kim Koolen de opleiding van de merrie. Ze liep vorig jaar in de halve finale van de Pavo Cup naar 80,6 punten en deed daar in de eerste ronde van de finale met 82,8 punten nog een schepje bovenop. Haar totaal van 163,4 punten leverde haar de vijftiende plaats op.

Grand Prix als ultiem doel

Peter van de Sande verkocht Koeka ter Selle in samenwerking met Maria Anna Digman-Kwinten. Het is de bedoeling dat de merrie door Missy Fladland wordt opgeleid onder begeleiding van Katerine Bateson Chandler. “We willen de tijd met haar nemen en Koeka rustig aan Florida laten wennen. Daarna zullen we doortrainen richting de proeven voor vijfjarige paarden, maar ze gaat alleen mee op wedstrijd als ze daar klaar voor is”, aldus Fladland, die als ultiem doel de internationale Grand Prix heeft gesteld.

Bron: Persbericht/Horses.nl