Volle zus Damsey FRH naar Helen Langehanenberg

Helen Langehanenberg heeft een nieuwe troef onder het zadel. Dat is de achtjarige Deliah (Dressage Royal x Ritual). Deze merrie is de volle zus van Langehanenbergs succesvolle Grand Prix-hengst Damsey FRH die onlangs afscheid nam van de sport.

“We kennen elkaar pas een maand. Maar Deliah heeft fenomenale mogelijkheden en waanzinnig veel talent voor de piaffe, passage en pirouettes”, vertelt Helen Langehanenberg enthousiast over haar nieuwe troef.

Gelijk verliefd

Deliah, die nu is omgedoopt tot Daylight of Bangkok, heeft nog geen geen internationale ervaring. De merrie werd eerder in de basissport uitgebracht door Lena Bollmann en Laura Strobel. “Toen ik haar voor het eerst zag, was ik gelijk verliefd.”

