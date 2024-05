Volledige Amerikaanse shortlist aan de start op CDI Hagen

Alle acht combinaties die op de Amerikaanse shortlist staan, zijn ingeschreven voor het CDI Hagen (6-9 juni). De Amerikaanse federatie heeft de inschrijvingen bevestigd. Om in aanmerking te komen voor een teamplaats voor Parijs moeten alle combinaties voor 25 juni een tweetal CDI's rijden, waarvan in ieder geval Le Mans, Hagen of Rotterdam er één is.