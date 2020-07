Von Bredow-Werndl koopt Forsazza de Malleret

In januari dit jaar kreeg Jessica von Bredow-Werndl de zevenjarige Forsazza de Malleret (For Romance I x Sarkozy) van Haras de Malleret onder het zadel. Nog geen half jaar later heeft de Duitse amazone besloten de Oldenburger-merrie zelf aan te schaffen. "Ze is heel slim en laat zich graag zien", vertelt Von Bredow-Werndl enthousiast aan Eurodressage.

Paul Schockemöhle fokte Forsazza de Malleret uit Sariza (Sarkozy x Davidoff), een halfzus van het internationale Grand Prix-paard Sempre-Si (v. Sir Donnerhall I). Daarna kwam Forsazza in eigendom van Gérald Martinez van Haras de Malleret.

Barstensvol talent

Toen de getalenteerde merrie aan het begin van dit jaar bij Von Bredow-Werndl op stal kwam, kende ze alleen het basiswerk. Binnen een half jaar transformeerde ze tot een dressuurpaard barstensvol talent voor het hogere werk. Haar snelle transformatie, goede rijdbaarheid en voorkomen waren voor de amazone reden genoeg om haar zelf aan te schaffen.

Gretig

“Ze is heel slim en laat zichzelf graag zien”, vertelt Von Bredow-Werndl aan Eurodressage. Ze is een kleine diva. Ze is eigenlijk best klein, maar dat zie je niet terug als ze gaat bewegen.” De amazone heeft geen haast met de merrie. “Ze is heel gretig en leert snel. Toen ze kwam, liep ze op L-niveau. Nu kent ze de vliegende wissels al.”

Bron: Eurodressage