Voormalig Europees junioren-kampioene Anna-Christina Abbelen naar Hof Kasselmann

Anna-Christina Abbelen, één van de meest succesvolle jeugdamazones van Duitsland, gaat als stalamazone bij Hof Kasselmann aan de slag. De 26-jarige amazone heeft na het afronden van een Master in Business and Communication besloten dat ze fulltime in de paarden aan het werk wil.

“Ik wil zeker weten rijden, maar wil nog niet voor mezelf aan de slag. Ik heb gemerkt dat dat op deze leeftijd teveel verantwoordelijkheden met zich meebrengt”, aldus Abbelen tegenover Eurodressage.

De amazone werd in 2014 Europees kampioen bij de junioren en won in 2017 dubbel zilver op het EK bij de young riders. In 2018 maakte ze met Henny Hennessy de overstap naar de Grand Prix U25. Inmiddels is ze met haar eigen Hyatt (Apache x Sandreo) en Isabella Tovek’s Sam Donnerhall (Samarant x Donnerhall) actief op Grand Prix-niveau bij de senioren. Abbelen heeft beide paarden naar Hof Kasselmann meegenomen.

Bron: Eurodressage