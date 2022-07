Voormalig Europees ponykampioene Phoebe Peters naar Van Olst

Phoebe Peters, in 2013 en 2015 Europees kampioene bij de pony's, heeft haar carrière in de paardensport na het afstuderen weer volop opgepakt. De inmiddels 23-jarige Britse amazone is in mei bij Gertjan en Anne van Olst aan de slag gegaan. Ze is daar assistent-stalamazone.

In 2014 werd het talent van de jonge amazone opgemerkt door Charlotte Dujardin. De Olympisch kampioene stelde de toen vijfjarige Edison H (v. Ampère) aan Peters ter beschikking. Peters bracht de KWPN’er tot 2017 in de nationale sport uit. Peters, die voor die tijd een handjevol CDI’s bij de junioren reed, verscheen daarna met een aantal paarden in de ring. In Groot-Brittannië in december 2020 voor het laatst, met haar eigen Hawtins Fiore (v. Fürsten-Look), die helaas geblesseerd raakte.

Van Balkenhol naar Van Olst

Afgelopen winter en voorjaar bracht Peters bij de familie Balkenhol in Duitsland door, maar toen ze de kans kreeg om bij Van Olst aan de slag te gaan, vertrok ze naar Nederland. “Professioneel rijden zie ik als mijn toekomst. Ik ben hier gekomen met twee vierjarigen, die ik al heb van veulen af aan. Op het moment rijd ik hier van alles, van driejarigen tot Grand Prix-paarden en ik ben Anne en Gertjan erg dankbaar dat ze me zulke kwaliteitsvolle paarden laten rijden. Hen uitbrengen is in de toekomst zeker het plan, maar voor nu wil ik graag van Anne en Lottie (Charlotte Fry, red.) leren en deel uitmaken van dit geweldige, positieve team”, aldus Peters tegenover Eurodressage.

