Voormalig Europees young riders-kampioen Walküre overleden

Walküre (Romanov x Donnerschwee), het paard waarmee Dana van Lierop individueel zilver en goud won op het Europees kampioenschap voor young riders in 2015, is overleden. De Oldenburger-merrie is zeventien jaar oud geworden.

Emma-Lou Becca, de laatste amazone van Walküre, maakte het overlijden van de merrie gisteren op haar Instagram-account bekend. Walküre kwam in 2018 bij de Luxemburgse amazone onder het zadel. Samen reden ze in 2018 en 2019 een paar internationale wedstrijden bij de junioren en in 2019 één internationale wedstrijd bij de young riders. Vorig jaar kondigde Becca het sportieve pensioen van de merrie aan.

Van Lierop

Walküre begon haar carrière onder het zadel van Thomas Goedemé en kwam daarna bij Stella Hagelstam onder het zadel. Vervolgens werd ze door gereden door Jochen Arl en Alizee Froment, voordat Dana van Lierop de teugels overnam. Van Lierop kende een uiterst succesvolle periode met Walküre, met onder andere overwinningen in Roosendaal, Wellington en Nieuw en St. Joosland. Het hoogtepunt was teamzilver en individueel zilver en goud op het EK in Vidauban.

Verkoop

Aan de combinatie Van Lierop – Walküre kwam een einde. Via Agnete Kirk Thinggaard en Mohd Quabil Ambak Dato’ Mahamad Fathil kwam de Oldenburger in 2018 bij Becca terecht.

