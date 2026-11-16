Voormalig Grand Prix-paard D’Agostino FRH overleden op 26-jarige leeftijd

D’Agostino FRH (De Niro x Shogun xx), het voormalige Grand Prix-paard van Fabienne Müller-Lütkemeier, is overleden. De ruin nam in 2018 afscheid van de internationale wedstrijdsport en genoot sindsdien van zijn pensioen. Hij is 26 jaar oud geworden.
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Horses.nl/Instagram Bron:
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